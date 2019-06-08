Emre’nin büyük hayali – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Emre’nin büyük hayali

Emre’nin büyük hayali

kampında bulunan , ve İzlanda maçlarının ardından ile sözleşme imzalayarak yuvaya dönecek. 39 yaşındaki oyuncu kariyerinin son senesini sarı-lacivertli takımda geçirip, 4. yıldızın kazanılmasında pay sahibi olmayı hedefliyor.

kampında bulunan , ve İzlanda maçlarının ardından ile sözleşme imzalayarak yuvaya dönecek. 39 yaşındaki oyuncu kariyerinin son senesini sarı-lacivertli takımda geçirip, 4. yıldızın kazanılmasında pay sahibi olmayı hedefliyor. Emre sonrasında ise teknik heyette yer alacak.
  1. 8.6.2019
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