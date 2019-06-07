Zajc’ta çıta 8 milyon euro – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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’ta çıta 8 milyon euro

Zajc’ta çıta 8 milyon euro

? için pazarlıklar sürüyor. , ve bir Rus takımının teklifi masada. , oyuncunun bonservisi için minimum 8 milyon euro fiyat belirledi.

? için pazarlıklar sürüyor. , ve bir Rus takımının teklifi masada. , oyuncunun bonservisi için minimum 8 milyon euro fiyat belirledi. Bu rakamı veren olursa Zajc satılacak. Aksi halde takımda tutulacak. 24 yaşındaki orta sahanın uyum sürecini tamamladığı ve kalması halinde bu yıl patlama yapabileceği ümit ediliyor.

Zajc, 'de 10 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
  1. 7.6.2019
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