Silva’da dişli rakipler – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Silva’da dişli rakipler

Silva’da dişli rakipler

Sarı lacivertlilerde arayışı 4 koldan sürüyor. dello Sport, 'nin 4 takım ile birlikte Milan'lı 'nın peşinde olduğunu ileri sürdü.

arayışı 4 koldan sürüyor. dello Sport, 'nin 4 takım ile birlikte Milan'lı 'nın peşinde olduğunu ileri sürdü. Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık geçen Portekizli forvet için Wolverhampton, AS Monaco, ve Marsilya'nın da devrede olduğu belirtiliyor. Sevilla'da 11 gol atan 23 yaşındaki Silva, gelecek sezon sürekli oynayacağı bir takımda olmak istediğini açıklamıştı.
  1. 7.6.2019
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