Ouwejan yedekte

Fenerbahçe'nin Sampdoria ve Torino ile beraber AZ Alkmaar'da forma giyen Thomas Ouwejan'a ilgi duyduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin 22 yaşındaki sol bek için 6-7 milyon euro istediği de haberde yer aldı. Bu sezon Eredivisie'de 31 maça çıkan Hollanda pasaportlu Thomas 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.