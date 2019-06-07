Ouwejan yedekte
İsmail Köybaşı ile yollarını ayıran Kanarya'da sol beke de takviye yapılması bekleniyor. Ersun Yanal bu mevki için yönetimden Aleksandar Kolarov'u isterken Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi.
Fenerbahçe'nin Sampdoria ve Torino ile beraber AZ Alkmaar'da forma giyen Thomas Ouwejan'a ilgi duyduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin 22 yaşındaki sol bek için 6-7 milyon euro istediği de haberde yer aldı. Bu sezon Eredivisie'de 31 maça çıkan Hollanda pasaportlu Thomas 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
- 7.6.2019
-
Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
-
Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
-
Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Ouwejan yedekte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.