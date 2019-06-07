Ouwejan yedekte – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Ouwejan yedekte

Ouwejan yedekte

ile yollarını ayıran Kanarya'da sol beke de takviye yapılması bekleniyor. bu mevki için yönetimden 'u isterken 'dan sürpriz bir iddia geldi.

'nin Sampdoria ve Torino ile beraber AZ Alkmaar'da forma giyen Thomas Ouwejan'a ilgi duyduğu ifade edildi. ekibinin 22 yaşındaki sol bek için 6-7 milyon euro istediği de haberde yer aldı. Bu sezon Eredivisie'de 31 maça çıkan Hollanda pasaportlu Thomas 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

  1. 7.6.2019
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