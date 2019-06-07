İspanyollar da ‘Mina’ dedi – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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İspanyollar da ‘Mina’ dedi

İspanyollar da ‘Mina’ dedi

Stoper mevkisinde 'in kararını bekleyen için iddiası güçleniyor... , Fenerbahçe’nin Kolombiyalı stoperi kiralamak için ’la temaslara başladığını duyurdu.

Stoper mevkisinde 'in kararını bekleyen için iddiası güçleniyor... basının ardından İspanyol da 24 yaşındaki savunmacının kiralık olarak sarılacivertli ekibe gidebileceğini sayfalarına taşıdı. 'da bu sezon 15 maça çıkabilen 1.95 boyundaki Mina'nın Copa America maçlarının bitmesinden sonra kararını vereceği belirtildi. Everton, 24 yaşındaki savunmacı için geçen yaz 'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

  1. 7.6.2019
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