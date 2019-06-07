İspanyollar da ‘Mina’ dedi
Stoper mevkisinde Martin Skrtel'in kararını bekleyen Fenerbahçe için Yerry Mina iddiası güçleniyor... Mundo Deportivo, Fenerbahçe’nin Kolombiyalı stoperi kiralamak için Everton’la temaslara başladığını duyurdu.
Stoper mevkisinde Martin Skrtel'in kararını bekleyen Fenerbahçe için Yerry Mina iddiası güçleniyor... Kolombiya basının ardından İspanyol Mundo Deportivo da 24 yaşındaki savunmacının kiralık olarak sarılacivertli ekibe gidebileceğini sayfalarına taşıdı. Everton'da bu sezon 15 maça çıkabilen 1.95 boyundaki Mina'nın Copa America maçlarının bitmesinden sonra kararını vereceği belirtildi. Everton, 24 yaşındaki savunmacı için geçen yaz Barcelona'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
İspanyollar da ‘Mina’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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