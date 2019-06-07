İspanyollar da ‘Mina’ dedi

Stoper mevkisinde Martin Skrtel'in kararını bekleyen Fenerbahçe için Yerry Mina iddiası güçleniyor... Kolombiya basının ardından İspanyol Mundo Deportivo da 24 yaşındaki savunmacının kiralık olarak sarılacivertli ekibe gidebileceğini sayfalarına taşıdı. Everton'da bu sezon 15 maça çıkabilen 1.95 boyundaki Mina'nın Copa America maçlarının bitmesinden sonra kararını vereceği belirtildi. Everton, 24 yaşındaki savunmacı için geçen yaz Barcelona'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.