Hasan Ali West Ham’da – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Hasan Ali West Ham’da

Hasan Ali West Ham’da

Hasan Ali West Ham’da

Kötü bir sezon geçiren 'de ayakta kalan tek isim olan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, 'nin West Ham takımıyla her konuda anlaşma sağladı.

Kötü bir sezon geçiren 'de ayakta kalan tek isim olan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, 'nin West Ham takımıyla her konuda anlaşma sağladı. İngilizler'in 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı sol bek Hasan Ali'nin ilerleyen günlerde İngiltere'ye gidip mukavele imzalayacağı bildirildi.
  1. 7.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Ali West Ham’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN