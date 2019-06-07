Fener’le görüştüm – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Fener’le görüştüm

Fener’le görüştüm

Mircea ?Lucescu, A 'a geliş süreci sırasında ve ile de görüştüğünü belirterek, "Ancak istediğim gibi olmadığını gördüm. Federasyon başkanı ile anlaştık" dedi.

Mircea ?Lucescu, A 'a geliş süreci sırasında F.Bahçe ve ile de görüştüğünü belirterek, "Ancak istediğim gibi olmadığını gördüm. Federasyon başkanı ile anlaştık" dedi. , ve Beşiktaş'ın 400 milyon euro borcu bulunduğunu vurgulayan Luce, Avrupa ile yarışma arzusundan 3 takımda yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğunu dile getirdi.
  1. 7.6.2019
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