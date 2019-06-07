Fenerbahçe bayramlaştı
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler ile amatör sporcular katıldı.
DR. AYTEN'İ UNUTMADILAR
Yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile voleyboldan sorumlu Simla Türker Bayazıt; atlet, basketbolcu, kürekçi ve voleybolcu olarak Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet eden, kulübün kadın basketbol ve voleybol şubelerini kuran efsane kaptanı Dr. Ayten Salih Berkalp'i bayramda ziyaret etti. Lefkoşa'daki ziyarette Berkalp kulüp müzesine, "Dr. Ayten'in Romanı" isimli kitabı hediye etti.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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