Bilic Tolgay’ı da götürecek! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Bilic Tolgay’ı da götürecek!

Bilic Tolgay’ı da götürecek!

Bilic Tolgay’ı da götürecek!

 '' , Championship takımlarından 'in başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat hocanın listesinde 'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

'' , Championship takımlarından 'in başına geçmeye hazırlanıyor. Hırvat hocanın listesinde 'ın da bulunduğu ileri sürüldü. Bilic'in, 'ta beraber çalıştığı gurbetçi orta sahayı beğendiği ve takımında görmek istediği vurgulandı. Bilic, West Ham'ı çalıştırdığı dönemde de Tolgay'la ilgilenmişti. Ancak o dönem bu transfer gerçekleşmedi.
  1. 7.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bilic Tolgay’ı da götürecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN