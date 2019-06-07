Berke Özer’e talip var
Berke Özer, Premier Lig'den Bournemouth'un transfer listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak Fiorentina'da forma giyen 21 yaşındaki Bartlomiej Dragowski'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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