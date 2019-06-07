Berke Özer’e talip var – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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’e talip var

Berke Özer’e talip var

, 'den Bournemouth'un listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak 'da forma giyen 21 yaşındaki 'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi.

, 'den Bournemouth'un listesine girdi. İngiliz ekibinin, kaleye ilk olarak 'da forma giyen 21 yaşındaki 'yi düşündüğü, alternatifin ise 19 yaşındaki Berke olduğu belirtildi. Polonyalı file bekçisinin alınamaması halinde, ile Berke Özer için resmen temasa geçileceği ileri sürüldü.
  1. 7.6.2019
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