Ben Arfa Fenerbahçe'de – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Ben Arfa 'de

Ben Arfa Fenerbahçe'de

, uzun süredir etmek istediği Ben Arfa’da mutlu sona ulaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu imza için ’ye geliyor.

yılın ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, geçmişte de bir çok kez gündeme gelen Hatem Ben Arfa'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 senelik sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi. Bonservisi elinde olan Tunus asıllı Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık maliyetininin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.

DEV KULÜPLERDE OYNADI
Önümüzdeki günlerde 'a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Kariyerinde pek çok takımda görev yapan Ben Arfa, Olympic alt yapısından yetişti. 2008'de 12 milyon euro bonservisle Marsilya'ya giden yıldız futbolcu, daha sonra Newcastle'a geçti ve bir yıl da 'de kiralık oynadı. 2015'te Nice'e giden Arfa, bir sezon sonra 'ye, oradan da Rennes'e gitmişti.

  1. 7.6.2019
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