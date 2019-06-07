Ben Arfa Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği Ben Arfa’da mutlu sona ulaştı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncu imza için Türkiye’ye geliyor.
Fenerbahçe yılın ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, geçmişte de bir çok kez gündeme gelen Hatem Ben Arfa'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 senelik sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi. Bonservisi elinde olan Tunus asıllı Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık maliyetininin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.
DEV KULÜPLERDE OYNADI
Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Kariyerinde pek çok takımda görev yapan Ben Arfa, Olympic Lyon alt yapısından yetişti. 2008'de 12 milyon euro bonservisle Marsilya'ya giden yıldız futbolcu, daha sonra Newcastle'a geçti ve bir yıl da Hull City'de kiralık oynadı. 2015'te Nice'e giden Arfa, bir sezon sonra PSG'ye, oradan da Rennes'e gitmişti.
- 7.6.2019
-
Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
-
Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
-
Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Ben Arfa Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.