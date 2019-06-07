Ben Arfa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yılın ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, geçmişte de bir çok kez gündeme gelen Hatem Ben Arfa'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 senelik sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi. Bonservisi elinde olan Tunus asıllı Fransız yıldızın, sarı-lacivertli kulübe yıllık yaklaşık maliyetininin 3.5 milyon euro civarında olması bekleniyor.



DEV KULÜPLERDE OYNADI

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Kariyerinde pek çok takımda görev yapan Ben Arfa, Olympic Lyon alt yapısından yetişti. 2008'de 12 milyon euro bonservisle Marsilya'ya giden yıldız futbolcu, daha sonra Newcastle'a geçti ve bir yıl da Hull City'de kiralık oynadı. 2015'te Nice'e giden Arfa, bir sezon sonra PSG'ye, oradan da Rennes'e gitmişti.