Kruse'de Avrupa engeli
Alman basını, Fenerbahçe’nin golcü listesindeki Max Kruse’un Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma gitmek istediğini belirtti. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi.
Sarı-lacivertli kulübün, 31 yaşındaki forveti ikna etmesi için tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi. Bu arada Werder Bremen, Kruse'la 'takım bulamazsa' yeniden anlaşacağı iddiasını kesin bir dille yalanladı.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Kruse'de Avrupa engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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