Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Kruse'de Avrupa engeli
06 Haziran 2019, Perşembe
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'de Avrupa engeli

Kruse'de Avrupa engeli

Alman basını, ’nin golcü listesindeki Max ’un Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma gitmek istediğini belirtti. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün, 31 yaşındaki forveti ikna etmesi için tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi. Bu arada , 'la 'takım bulamazsa' yeniden anlaşacağı iddiasını kesin bir dille yalanladı.

  1. 6.6.2019
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