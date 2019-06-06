Kruse'de Avrupa engeli

Sarı-lacivertli kulübün, 31 yaşındaki forveti ikna etmesi için tek şansının ise çok cazip bir teklif sunması olduğu dile getirildi. Bu arada Werder Bremen, Kruse'la 'takım bulamazsa' yeniden anlaşacağı iddiasını kesin bir dille yalanladı.