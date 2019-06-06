Fenerbahçe'de Koscielny çabası
06 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Koscielny çabası

Koscielny çabası

Koscielny çabası

Stoper için 'i takımda tutma konusunda girişimlerini sürdüren Kanarya'da alternatif aday ise Laurent Koscielny... Slovak yıldız ile anlaşma sağlayamazsa rotayı Koscielny'e çevirecek.

Sky, 33 yaşındaki stoperin 'den ayrılacağını belirterek, "Laurent, başka bir yerde yeni bir meydan okuma aramak için Arsenal'i bırakmak istiyor" haberini paylaştı. adına Comolli'nin 'transfer için devrede olduğu ifade ediliyor. 'ya dönmenin de Koscielny için bir seçenek olduğu kaydedilirken, 'in de tecrübeli savunmacı ile ilgilendiği bildirildi.

  1. 6.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koscielny çabası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN