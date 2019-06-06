Koscielny çabası
Stoper için Martin Skrtel'i takımda tutma konusunda girişimlerini sürdüren Kanarya'da alternatif aday ise Laurent Koscielny... Fenerbahçe Slovak yıldız ile anlaşma sağlayamazsa rotayı Koscielny'e çevirecek.
Sky, 33 yaşındaki stoperin Arsenal'den ayrılacağını belirterek, "Laurent, başka bir yerde yeni bir meydan okuma aramak için Arsenal'i bırakmak istiyor" haberini paylaştı. Fenerbahçe adına Comolli'nin 'transfer için devrede olduğu ifade ediliyor. Fransa'ya dönmenin de Koscielny için bir seçenek olduğu kaydedilirken, Bayer Leverkusen'in de tecrübeli savunmacı ile ilgilendiği bildirildi.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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