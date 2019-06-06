Koscielny çabası

Sky, 33 yaşındaki stoperin Arsenal'den ayrılacağını belirterek, "Laurent, başka bir yerde yeni bir meydan okuma aramak için Arsenal'i bırakmak istiyor" haberini paylaştı. Fenerbahçe adına Comolli'nin 'transfer için devrede olduğu ifade ediliyor. Fransa'ya dönmenin de Koscielny için bir seçenek olduğu kaydedilirken, Bayer Leverkusen'in de tecrübeli savunmacı ile ilgilendiği bildirildi.