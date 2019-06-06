İşte Fenerbahçe'nin radarındaki 2 golcü!

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin RMC Sport'a yaptığı açıklamalar transfer listesiyle ilgili de ipuçları verdi. Fransa Ligue 2'de bazı karşılaşmaları izlediğini gizlemeyen sarı-lacivertli sportif direktörün radarındaki oyuncuların Florian Aye ve Yannick Gomis olduğu ileri sürüldü. Clermont forması giyen Aye bu sezon ligde 37 maçta 18 gol attı. 22 yaşındaki forvetin piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.



?Fenerbahçe'nin Aye için Clermont'a önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı iddia edildi. Comolli'nin gözaltına aldığı diğer isim olan Yannick Gomis de Lens'te 38 maçta 16 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. 27 yaşındaki Senegalli, skorer kimliğinin yanı sıra yırtıcı ve sprinter bir yapıya sahip. Onun piyasadaki fiyatı ise 1 milyon euro. Ancak bu sezon yaptığı çıkış sonrası bu rakamın yükselmesi bekleniyor.