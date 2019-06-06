Fenerbahçe'den Kolarov bombası!
06 Haziran 2019, Perşembe
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'den Kolarov bombası!

Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. ’ın ’nin West Ham’a satılması halinde Sırp sol bek Kolarov'un transferini istediği bildirildi.

'de sol bek Kaldırım'a 'ın talip olmasının ardından bu mevki için iddiası ortaya atıldı... Teknik direktör 'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin edilmesini istediği belirtildi. 'in takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken, 8 gol attı; 1 de asist gerçekleştirdi. Frikikleri ve uzaktan sert şutlarıyla tanınan tecrübeli oyuncu, Sırp 'nın da değişmez isimleri arasında yer alıyor. Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kolarov için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif sunacağı merak konusu... Aleksandar'ın şu anki piyasa değeri ise 12 milyon euro.

  1. 6.6.2019
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