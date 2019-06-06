Fenerbahçe'den Kolarov bombası!

Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'a West Ham United'ın talip olmasının ardından bu mevki için Aleksandar Kolarov iddiası ortaya atıldı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hasan Ali'nin satılması halinde yönetimden Roma'da forma giyen Sırp bekin transfer edilmesini istediği belirtildi. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken, 8 gol attı; 1 de asist gerçekleştirdi. Frikikleri ve uzaktan sert şutlarıyla tanınan tecrübeli oyuncu, Sırp Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında yer alıyor. Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kolarov için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif sunacağı merak konusu... Aleksandar'ın şu anki piyasa değeri ise 12 milyon euro.