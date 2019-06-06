Fenerbahçe'de Moses'a yol göründü

Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusunu 1.5 sezonluk kiralamıştı. Ancak Chelsea'nin sözleşmeye 'satışı halinde kontratı tek taraflı sonlandırma' maddesi koydurduğu dile getiriliyor.



BAYRAMLAŞMA BUGÜN

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, yöneticilerin yanı sıra yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.