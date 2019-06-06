Fenerbahçe'de Moses'a yol göründü
06 Haziran 2019, Perşembe
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'de Moses'a yol göründü

Fenerbahçe'de Moses'a yol göründü

Inter'de yeni hoca Conte'nin yönetimle yaptığı görüşmede 'in transferi için temasların başlaması talimatını verdiği açıklandı. Oyuncunun bonservisi İngiliz ekibi 'de bulunuyor.

, Nijeryalı kanat oyuncusunu 1.5 sezonluk kiralamıştı. Ancak 'nin sözleşmeye 'satışı halinde kontratı tek taraflı sonlandırma' maddesi koydurduğu dile getiriliyor.

BAYRAMLAŞMA BUGÜN
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapılacak. Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, yöneticilerin yanı sıra yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

  1. 6.6.2019
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