Fenerbahçe'de Moses'a yol göründü
Inter'de yeni hoca Conte'nin yönetimle yaptığı görüşmede Victor Moses'in transferi için temasların başlaması talimatını verdiği açıklandı. Oyuncunun bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de bulunuyor.
Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusunu 1.5 sezonluk kiralamıştı. Ancak Chelsea'nin sözleşmeye 'satışı halinde kontratı tek taraflı sonlandırma' maddesi koydurduğu dile getiriliyor.
BAYRAMLAŞMA BUGÜN
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni bugün yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, yöneticilerin yanı sıra yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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