West Ham Hasan Ali için bastırıyor
BBC önceki gün West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediğini yazmıştı. Premier Lig ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi.
BBC önceki gün West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ı istediğini yazmıştı. Premier Lig ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcu, West Ham'ın bu ilgisine sıcak bakıyor.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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