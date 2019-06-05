West Ham Hasan Ali için bastırıyor
05 Haziran 2019, Çarşamba
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West Ham Hasan Ali için bastırıyor

West Ham Hasan Ali için bastırıyor

önceki gün 'ın 'ı istediğini yazmıştı. ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi.

önceki gün 'ın 'ı istediğini yazmıştı. ekibinin tecrübeli sol bek konusunda ısrarcı olduğu ve Kanarya'ya reddedilemez bir teklif sunacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcu, West Ham'ın bu ilgisine sıcak bakıyor.

  1. 5.6.2019
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