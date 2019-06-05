Fenerbahçe'nin radarındaki Caputo göz kamaştırıyor
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'nin radarındaki Caputo göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'nin radarındaki Caputo göz kamaştırıyor

'ın listesinde üst sıralarda yer alan Caputo etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Empoli'nin 32 yaşındaki golcüsü, takımı küme düşmesine rağmen iyi bir performans sergiledi.

'ın listesinde üst sıralarda yer alan Caputo etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Empoli'nin 32 yaşındaki golcüsü, takımı küme düşmesine rağmen iyi bir performans sergiledi. 38 maçın tamamında oynadı. 16 gol attı. 3 asist yaptı. Maç başına 2.5 şut attı. 1.2 kilit pas verdi.

EN İYİ TEKLİF BARCELONA'DAN
'nin tecrübeli guardı 'ın durumu belirsizliğini koruyor. Yunan oyuncu ile , , CSKA ve ilgileniyor. Kanarya da kadrosunda tutmak istiyor. Avrupa basınında Kostas Sloukas'a en iyi teklifin Barcelona tarafından yapıldığı kaydedildi.

  1. 5.6.2019
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