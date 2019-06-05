Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
Golcü sıkıntısını tartışılmayacak bir isimle çözmek isteyen Fenerbahçe, sezon başında ilgilendiği Vincent Aboubakar’ı yeniden gündeme aldı. Birçok isimle temasta olan sportif direktör Comolli son olarak Kamerunlu golcü için de Porto’nun nabzını yokladı.
Portekiz kulübü kiralamaya sıcak bakabileceği sinyalini verince Comolli, Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceledikten sonra onay verirse, Comolli Porto'ya teklif sunacak. 27 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon ağır bir sakatlık geçirmişti.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
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Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
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Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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