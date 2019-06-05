Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'den Aboubakar bombası!

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!

Golcü sıkıntısını tartışılmayacak bir isimle çözmek isteyen , sezon başında ilgilendiği Vincent Aboubakar’ı yeniden gündeme aldı. Birçok isimle temasta olan sportif direktör Comolli son olarak Kamerunlu golcü için de Porto’nun nabzını yokladı.

Portekiz kulübü kiralamaya sıcak bakabileceği sinyalini verince Comolli, Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. sağlık heyeti raporları inceledikten sonra onay verirse, Comolli Porto'ya teklif sunacak. 27 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon ağır bir sakatlık geçirmişti.

  1. 5.6.2019
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