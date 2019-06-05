Fenerbahçe'de bayramlaşma yarın
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de bayramlaşma yarın

Fenerbahçe'de bayramlaşma yarın

Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleşecek. Tesisleri'ndeki tören 10.30'da başlayacak, 13.00'e kadar sürecek.

Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleşecek. Tesisleri'ndeki tören 10.30'da başlayacak, 13.00'e kadar sürecek. Törene, yöneticiler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

ALİ KOÇ KUTLADI
Fenerbaçe Başkanı , Ramazan Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Koç " en içten dileklerimle kutluyor; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 5.6.2019
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