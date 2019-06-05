Fenerbahçe'de bayramlaşma yarın
Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleşecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki tören 10.30'da başlayacak, 13.00'e kadar sürecek.
Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yarın gerçekleşecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki tören 10.30'da başlayacak, 13.00'e kadar sürecek. Törene, yöneticiler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
ALİ KOÇ KUTLADI
Fenerbaçe Başkanı Ali Koç, Ramazan Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Koç "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Fenerbahçe'de bayramlaşma yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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