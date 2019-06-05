Comolli: Ben Arfa belki
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Comolli: Ben Arfa belki

Comolli: Ben Arfa belki

Comolli, 'da Sport'ta sorularını yanıtladı. Fransız adamı, birçok isme "Olmaz" derken Ben Arfa konusunda umutsuz konuşmadı.

Kanarya'da sportif direktör , Sport'ta önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin de konuşulduğu programın bir bölümünde Comolli, muhaberin sorularıyla karşı karşıya kaldı. Fransız adamı "Türk basınını ateşleyeceksin" diyerek muhabire takılırken, adı ile anılan isimlerle ilgili tek tek cevaplar verdi. İşte Comolli'ye yöneltilen isimler ve onun cevapları:

HATEM BEN ARFA
"Hatem ile 14 yıldır tanışıyoruz. Şu anda çok iyi bir 10 numaraya sahibiz. Kış transfer döneminde Miha Zajc'ı Empoli'den transfer ettik. O çok iyi bir oyuncu. Bu yüzden Ben Arfa ile ilgili bir şey bilmiyorum.

YASİN BRAHİMİ
"Onun ücretini ödeyemeyiz. Çok pahalı"

NEVEN SUBOTİC
"BU yaz merkez savunmacı transfer etmeye ihtiyacımızın olmamasını ümit ediyoruz"

HABİB DİALLO
"OCAK ayında onun için çok uğraştım. Bizim için pahalı geldi. Yeterince bütçe yoktu. Şimdi takımını Ligue 1'e çıkardı. Bizim için artık imkansız diyebilirim"

VOLKAN HAKKINDA HİÇ KONUŞMADIM
Damien Comolli, Asist Analiz'e de açıklamalarda bulundu. Comolli, 'i istemediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu konuyu ile hiç konuşmadık bile" ifadelerini kullandı. Transferde artık söz sahibi olmadığı çerçevesindeki düşüncenin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Comolli "Şu an Madrid'de menajerlerle görüşüyorum. Geçtiğimiz günlerde Bakü'de ne yapıyordum? Her gün her dakika transferler ile ilgileniyorum. Tıpkı her zaman yaptığı gibi" dedi.

BAŞARILI DEĞiLDiK
Damien Comolli, sezonu 6. sırada bitirdiklerini kaydetti. Fransız yönetici "Bizim adımıza bu başarısızlıktır" dedi. Comolli, takımdan ayrılan Valbuena'nın sorumluluk almayı seven bir futbolcu olduğunu söyledi.

  1. 5.6.2019
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