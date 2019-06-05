Begovic'te rakip çok

Sarı-lacivertliler geçen sezon Berke Özer ve Harun Tekin'i transfer etmişti. Kaptan Volkan Demirel'in de rotasyonda olduğu kalecilerin hiçbiri iyi performans sergileyememişti. Fenerbahçe bir süredir Asmir Begovic ile ilgileniyordu ancak Nottingham Forest ve Stoke City de 31 yaşındaki eldiven ile ilgileniyor. Bu da transferi zorlaştırıyor.

MİLLİWALL SÜRPRİZİ!

Volkan Demirel henüz Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmadı. Tecrübeli kaleciye Millwall'dan teklif geldi. Daha önce ABD Ligi'ni düşünen 38 yaşındaki eldivenin bu öneriyi dikkate aldığı öğrenildi. Önce Kanarya ile masaya oturacak. Ardından ailesi ile konuşup kararını verecek.

ENES ÜNAL YOKLAMASI

Genç ve yerli isimlere yönelen Fenerbahçe, Enes Ünal'ı da gündemine aldı. 2015 yılında M.City'ye transfer olduğundan beri yurt dışında forma giyen 22'lik forvet de dönüşe hazır.