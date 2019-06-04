Hasan Ali West Ham United'a – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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Hasan Ali 'a

Hasan Ali West Ham United'a

Ünlü İngiliz haber kanalı BBC, 'in 'nin kaptanı ve sol beki 'ın menajeri ile görüştüğünü açıkladı. Haberde, Hasan Ali'nin sarılacivertli takım ile yaptığı sözleşmede 5 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin yer aldığı da hatırlatıldı.

BBC dün şok bir haber servis etti... Ünlü İngiliz haber kanalı, 'in 'nin kaptanı ve sol beki 'ın menajeri ile görüştüğünü açıkladı. Haberde, Hasan Ali'nin sarılacivertli takım ile yaptığı sözleşmede 5 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin yer aldığı da hatırlatıldı. Bir yıl daha mukavelesi bulunan 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım, 2012 yazında 'dan Fenerbahçe'ye geldi. Sarı-lacvertli kulüpte toplam 226 maça çıkan milli futbolcu, 8 gol, 27 asiste imza attı. 1 , 1 de şampiyonluğu yaşadı.

AYEW'DEN ITIRAF: DAHA İYİ OLMALIYDIM
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew'den mesaj var... Ülkesi Gana'da konuşan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve herkese çok teşekkür ediyorum. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmek istiyorduk ama olmadı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur. Benim de kişisel olarak daha iyisini yapmak gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

  1. 4.6.2019
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