Hasan Ali West Ham United'a

BBC dün şok bir haber servis etti... Ünlü İngiliz haber kanalı, West Ham United'in Fenerbahçe'nin kaptanı ve sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü açıkladı. Haberde, Hasan Ali'nin sarılacivertli takım ile yaptığı sözleşmede 5 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin yer aldığı da hatırlatıldı. Bir yıl daha mukavelesi bulunan 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım, 2012 yazında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Sarı-lacvertli kulüpte toplam 226 maça çıkan milli futbolcu, 8 gol, 27 asiste imza attı. 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AYEW'DEN ITIRAF: DAHA İYİ OLMALIYDIM

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew'den mesaj var... Ülkesi Gana'da konuşan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve herkese çok teşekkür ediyorum. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmek istiyorduk ama olmadı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur. Benim de kişisel olarak daha iyisini yapmak gerekiyordu" ifadelerini kullandı.