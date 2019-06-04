Hasan Ali West Ham United'a
Ünlü İngiliz haber kanalı BBC, West Ham United'in Fenerbahçe'nin kaptanı ve sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü açıkladı. Haberde, Hasan Ali'nin sarılacivertli takım ile yaptığı sözleşmede 5 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin yer aldığı da hatırlatıldı.
BBC dün şok bir haber servis etti... Ünlü İngiliz haber kanalı, West Ham United'in Fenerbahçe'nin kaptanı ve sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü açıkladı. Haberde, Hasan Ali'nin sarılacivertli takım ile yaptığı sözleşmede 5 milyon euro'ya serbest kalma maddesinin yer aldığı da hatırlatıldı. Bir yıl daha mukavelesi bulunan 29 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım, 2012 yazında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye geldi. Sarı-lacvertli kulüpte toplam 226 maça çıkan milli futbolcu, 8 gol, 27 asiste imza attı. 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
AYEW'DEN ITIRAF: DAHA İYİ OLMALIYDIM
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew'den mesaj var... Ülkesi Gana'da konuşan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve herkese çok teşekkür ediyorum. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmek istiyorduk ama olmadı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur. Benim de kişisel olarak daha iyisini yapmak gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Hasan Ali West Ham United'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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