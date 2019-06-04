Fenerbahçe'ye Caputo’da 6 rakip! – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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'ye Caputo’da 6 rakip!

Fenerbahçe'ye Caputo’da 6 rakip!

Forvet listesindeki Empoli'li Franceso Caputo için 'dan 6 takımın daha devrede olduğu bildirildi. Pianetaempoli. it'de yer alan haberde 31 yaşındaki golcüyü 'nin yanı sıra Brescia, Lecce, Cagliari, Sassuolo, Parma ve Bologna'nın istediği duyuruldu.

Forvet listesindeki Empoli'li Franceso Caputo için 'dan 6 takımın daha devrede olduğu bildirildi. Pianetaempoli. it'de yer alan haberde 31 yaşındaki golcüyü 'nin yanı sıra Brescia, Lecce, Cagliari, Sassuolo, Parma ve Bologna'nın istediği duyuruldu. Caputo, Serie A'da Empoli formasıyla 16 gol atmıştı.?

REYES'İN İNADI İNAT!
TEKNİK direktör 'ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Diego Reyes, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Sarı-laciverlilerle 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve ülkesi 'dan gelen teklifleri reddeden 26 yaşındaki stoperin, "Avrupa'da kalmak istiyorum. Fenerbahçe ile anlaşmam devam ediyor. Ayrılmak için nedenim yok" dediği öğrenildi.

YOLUN AÇIK OLSUN MATADOR
Önceki gün duygusal bir paylaşımla sarı-lacivertli kulübe veda eden Roberto 'ya yönetim yeni yaşamında şans diledi. Kulübün resmi twitter adresinden yayınlanan mesajda, "Yolun açık olsun Matador! Her zaman kalbimizde olacaksın. @R9Soldado" ifadeleri kullanıldı. Soldado'nun İspanyol Getafe ile anlaştığı belirtiliyor.

U11'LER ŞAMPİYON
KANARYA'YA bir şampiyonluk da Erkek Basketbol Takımı getirdi... U11 A Ligi Play-off finalinde ile karşılaşan sarı-lacivertliler, 65-61 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 64-38 mağlup ederek İstanbul Şampiyonu oldu. Ali Özülkü 17, Emre Bahar 15 sayı ile yıldızlaştı.

  1. 4.6.2019
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