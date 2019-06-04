Fenerbahçe için Schürrle iddiası – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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için Schürrle iddiası

Fenerbahçe için Schürrle iddiası

ve Ayew'in gitmesiyle kanatlarda da güç kaybeden 'nin 'yi listesine aldığı iddia edildi. 'ın da gündeminde bulunan 28 yaşındaki Alman yıldızı, Dortmund kadroda düşünmüyor.

ve Ayew'in gitmesiyle kanatlarda da güç kaybeden 'nin 'yi listesine aldığı iddia edildi. 'ın da gündeminde bulunan 28 yaşındaki Alman yıldızı, Dortmund kadroda düşünmüyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Fulham'da 6 gol atan Schürrle için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.

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UEFA'YA YÜZ YÜZE ANLATACAK&NBSP;
tarafından yargı birimine sevk edilen F.Bahçe'de başkan karar öncesi 'ye gidecek. Koç; Fener Ol kampanyası ve mali düzelmeleri anlatıp, Avrupa'dan men ve transfer yasağı getirilmemesini isteyecek.

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Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Okocha'nın başı dertte... Efsane oyuncu, para aklama suçlamaları nedeniyle Aberdeen Mahkemesi'ne çıktı. 2015'te bir çetenin içinde adı geçen Nijeryalı kefaletle serbest kaldı.

  1. 4.6.2019
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