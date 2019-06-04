Fenerbahçe için Schürrle iddiası
Mathieu Valbuena ve Ayew'in gitmesiyle kanatlarda da güç kaybeden Fenerbahçe'nin Andre Schürrle'yi listesine aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan 28 yaşındaki Alman yıldızı, Dortmund kadroda düşünmüyor.
Mathieu Valbuena ve Ayew'in gitmesiyle kanatlarda da güç kaybeden Fenerbahçe'nin Andre Schürrle'yi listesine aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan 28 yaşındaki Alman yıldızı, Dortmund kadroda düşünmüyor. Geçen sezon kiralık oynadığı Fulham'da 6 gol atan Schürrle için kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.
BENİTEZ, SKRTEL'İ İSTİYOR
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemek istediği Martin Skrtel'e Ada'dan talip çıktı. The Sun, Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in Liverpool'dan eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği ileri sürdü.
UEFA'YA YÜZ YÜZE ANLATACAK&NBSP;
UEFA tarafından yargı birimine sevk edilen F.Bahçe'de başkan Ali Koç karar öncesi İsviçre'ye gidecek. Koç; Fener Ol kampanyası ve mali düzelmeleri anlatıp, Avrupa'dan men ve transfer yasağı getirilmemesini isteyecek.
İŞTE JANSSEN'İN YENİ ADRESİ
2017-18 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı Vincent Janssen'e Rusya'dan talip çıktı. Bonservisi Tottenham'da olan golcü futbolcu için Lokomotiv Moskova'nın ısrarcı olduğu belirtildi.
OKOCHA'NIN BAŞI DERTTE
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Okocha'nın başı dertte... Efsane oyuncu, para aklama suçlamaları nedeniyle Aberdeen Mahkemesi'ne çıktı. 2015'te bir çetenin içinde adı geçen Nijeryalı kefaletle serbest kaldı.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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