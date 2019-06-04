Eljif Elmas'ın zor seçimi "İspanya mı, İtalya mı?" – Fotomaç – 04 Haziran 2019
04 Haziran 2019, Salı
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'ın zor seçimi "İspanya mı, İtalya mı?"

Eljif Elmas'ın zor seçimi "İspanya mı, İtalya mı?"

'de takımdan ayrılacağı kesinleşen için İnter ve , teklifleriyle bir adım öne çıktı. 19 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin olduğu ifade ediliyor...

'nın sattığın kadar oyuncu al' kuralı nedeniyle eli kolu bağlı olan 'nin gözü 'ta... 19 yaşındaki oyuncu için İnter ile teklifleriyle bir adım öne çıktı. Transferde bu hafta resmi gelişme bekleniyor. Elmas'ın 'ya gitmek istediği belirtildi. İspanyol basınına göre Atletico Madrid'in Eljif için teklifi 14 milyon euro... İnter'in de bu rakama yakın (12.5 milyon euro civarında) bir fiyat önerdiği konuşuluyor...

UEFA ile sıkıntı yaşamamak için transferde adımlarını dikkatli atan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışının tamamlanmasının ardından anlaştığı oyuncuları açıklayacak.

  1. 4.6.2019
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