Eljif Elmas'ın zor seçimi "İspanya mı, İtalya mı?"
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı kesinleşen Eljif Elmas için İnter ve Atletico Madrid, teklifleriyle bir adım öne çıktı. 19 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin La Liga olduğu ifade ediliyor...
UEFA'nın sattığın kadar oyuncu al' kuralı nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe'nin gözü Eljif Elmas'ta... 19 yaşındaki oyuncu için İnter ile Atletico Madrid teklifleriyle bir adım öne çıktı. Transferde bu hafta resmi gelişme bekleniyor. Elmas'ın La Liga'ya gitmek istediği belirtildi. İspanyol basınına göre Atletico Madrid'in Eljif için teklifi 14 milyon euro... İnter'in de bu rakama yakın (12.5 milyon euro civarında) bir fiyat önerdiği konuşuluyor...
UEFA ile sıkıntı yaşamamak için transferde adımlarını dikkatli atan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışının tamamlanmasının ardından anlaştığı oyuncuları açıklayacak.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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