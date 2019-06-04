Ali Koç 1 yılı devirdi!

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığında birinci yılını tamamladı. Geçen yıl 3 Haziran'da yapılan seçimde Koç, 20 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım'ı açık farkla geçerek başkan seçilmişti. Koç ilk yılında futbolda tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken, kadın basketbol ve erkek voleybolda şampiyonluk yaşadı.

ALPER&TUVANA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

SEVGİLİSİ Tuvana Türkay ile Dalaman'a gidecek olan Alper Potuk, uçağa geç kalınca ortalık karıştı. Rötara sokmak için son anda uçaktan inen Tuvana, daha sonra "Beni uçağa almıyorlar" diye tweet attı. THY'den ise, "00.45 seferine 00.41'de gelen Alper Potuk, Tuvana Türkay'ı arayarak 'Beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin' demiştir. Bunun üzerine uçaktan inen Tuvana Hanım söz konusu paylaşımı yapmıştır" açıklaması geldi.