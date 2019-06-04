Ali Koç 1 yılı devirdi!
Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığında birinci yılını tamamladı. Geçen yıl 3 Haziran'da yapılan seçimde Koç, 20 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım'ı açık farkla geçerek başkan seçilmişti.
Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığında birinci yılını tamamladı. Geçen yıl 3 Haziran'da yapılan seçimde Koç, 20 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım'ı açık farkla geçerek başkan seçilmişti. Koç ilk yılında futbolda tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken, kadın basketbol ve erkek voleybolda şampiyonluk yaşadı.
ALPER&TUVANA ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SEVGİLİSİ Tuvana Türkay ile Dalaman'a gidecek olan Alper Potuk, uçağa geç kalınca ortalık karıştı. Rötara sokmak için son anda uçaktan inen Tuvana, daha sonra "Beni uçağa almıyorlar" diye tweet attı. THY'den ise, "00.45 seferine 00.41'de gelen Alper Potuk, Tuvana Türkay'ı arayarak 'Beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin' demiştir. Bunun üzerine uçaktan inen Tuvana Hanım söz konusu paylaşımı yapmıştır" açıklaması geldi.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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