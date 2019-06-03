Slimani 10 milyon euro!
Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu için Leicester City, Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Lizbon'un bu talep sonrası geri adım attığı kaydedildi.
Leicester City, İslam Slimani için başvuran Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Record ; Sporting'in 30 yaşındaki Cezayirli forveti kiralamak istediğini, ancak City'nin transferin bonservisi ile olması şartını koştuğunu belirtti. Lizbon'un bu talep sonrası geri adım attığı kaydedilirken, Slimani'nin de 5 milyon euro'luk ücretinde indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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