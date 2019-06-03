Slimani 10 milyon euro!
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Slimani 10 milyon euro!

Slimani 10 milyon euro!

'deki kiralık sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu için , 'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Lizbon'un bu talep sonrası geri adım attığı kaydedildi.

Leicester City, İslam Slimani için başvuran 'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Record ; Sporting'in 30 yaşındaki Cezayirli forveti kiralamak istediğini, ancak City'nin transferin bonservisi ile olması şartını koştuğunu belirtti. Lizbon'un bu talep sonrası geri adım attığı kaydedilirken, Slimani'nin de 5 milyon euro'luk ücretinde indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.

  1. 3.6.2019
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