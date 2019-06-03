Slimani 10 milyon euro!

Leicester City, İslam Slimani için başvuran Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Record ; Sporting'in 30 yaşındaki Cezayirli forveti kiralamak istediğini, ancak City'nin transferin bonservisi ile olması şartını koştuğunu belirtti. Lizbon'un bu talep sonrası geri adım attığı kaydedilirken, Slimani'nin de 5 milyon euro'luk ücretinde indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.