Fenerbahçe'den ayrılan Soldado: Döneceğim
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'den ayrılan : Döneceğim

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado: Döneceğim

'nin İspanyol santrforu Roberto , sarı-lacivertli takıma veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan matador, ''Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiç şüphem yok'' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki oyuncu duygusal ifadeler kullandı: "İki yılda asla unutamayacağım bir tecrübe yaşadım. Harika insanlarla tanıştım. Gözümde yaşlarla gidiyorum, ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiç şüphem yok."

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Diego Lugano ile ilgili menajer Juan Figer'den ilginç bir itiraf geldi. Figer, Lugano'nun o dönem Sevilla için yola çıktığını ancak Fenerbahçe'ye gittiğini belirterek, "Sergio Ramos'un Real Madrid'e transferi sırasında şartlardan biri de Lugano'nun Sevilla'ya gitmesiydi. Ancak Sevilla ile şartlarda anlaşamadık. Onun istediği sözleşmeyi Fenerbahçe'de bulduk, o da oraya gitti" dedi. Lugano, 2006-11 arasında 5 sezon sarı-lacivertli formayı giymişti.

  1. 3.6.2019
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