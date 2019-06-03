Fenerbahçe'den ayrılan Soldado: Döneceğim
Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, sarı-lacivertli takıma veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan matador, ''Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiç şüphem yok'' dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki oyuncu duygusal ifadeler kullandı: "İki yılda asla unutamayacağım bir tecrübe yaşadım. Harika insanlarla tanıştım. Gözümde yaşlarla gidiyorum, ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiç şüphem yok."
SEVİLLA'YA NİYET FENER'E KISMET
Diego Lugano ile ilgili menajer Juan Figer'den ilginç bir itiraf geldi. Figer, Lugano'nun o dönem Sevilla için yola çıktığını ancak Fenerbahçe'ye gittiğini belirterek, "Sergio Ramos'un Real Madrid'e transferi sırasında şartlardan biri de Lugano'nun Sevilla'ya gitmesiydi. Ancak Sevilla ile şartlarda anlaşamadık. Onun istediği sözleşmeyi Fenerbahçe'de bulduk, o da oraya gitti" dedi. Lugano, 2006-11 arasında 5 sezon sarı-lacivertli formayı giymişti.
- 3.6.2019
-
Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
-
Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
-
Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado: Döneceğim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.