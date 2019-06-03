Fenerbahçe Tofaş ile bir daha
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ yarı final serisinde ikinci raund bu akşam 21.00’de oynanacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ, play-off yarı finalinde ikinci maça çıkıyor. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor naklen verecek. İlk randevuyu 102-68 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçmişti. Üç galibiyet alan takım finale yükselecek.
BARTU İÇİN KURAN OKUNDU
Can Bartu'nun vefatının 52. gününde Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusunun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başındaki törene yakınları ve sevenleri katıldı.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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