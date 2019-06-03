Fenerbahçe Tofaş ile bir daha
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Tofaş ile bir daha

Fenerbahçe Tofaş ile bir daha

Beko-TOFAŞ yarı final serisinde ikinci raund bu akşam 21.00’de oynanacak. 'nda oynanacak olan karşılaşma Spor'dan naklen yayınlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beko ile TOFAŞ, play-off yarı finalinde ikinci maça çıkıyor. 'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Maçı Spor naklen verecek. İlk randevuyu 102-68 kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçmişti. Üç galibiyet alan takım finale yükselecek.

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  1. 3.6.2019
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