Fenerbahçe orta saha için Walace ismini gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Walace'a kanca attı... Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga 1'den düşen Hannover 96'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu ile Benfica, Fenerbahçe ve Atletico Mineiro'nun ilgilendiği belirtildi. Hannover 96'nın geçen yaz Hamburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği sambacı için gelen tekliflere göre kararını vereceği vurgulandı.



KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI

Merkez orta saha ve defansif ön libero olarak forma giyen Walace, Brezilya Milli Takımı'nda 4 kez görev yaptı. Hamburg'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirdi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Walace'a talip olan takımların kiralamak istediği belirtilirken, Hannover 96'nın ise bonservisiyle satma fikrine daha sıcak baktığı kaydedildi.