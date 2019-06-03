Fenerbahçe orta saha için Walace ismini gündemine aldı
03 Haziran 2019, Pazartesi
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orta saha için ismini gündemine aldı

Fenerbahçe orta saha için Walace ismini gündemine aldı

Alman basını, Hannover’den ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile ’nin ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertliler Hannover'e kiralama teklifinde bulundu.

çalışmalarını sürdüren , Brezilyalı ön libero 'a kanca attı... Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga 1'den düşen 'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu ile , Fenerbahçe ve 'nun ilgilendiği belirtildi. Hannover 96'nın geçen yaz Hamburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği sambacı için gelen tekliflere göre kararını vereceği vurgulandı.

KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI
Merkez orta saha ve defansif ön libero olarak forma giyen Walace, Brezilya 'nda 4 kez görev yaptı. Hamburg'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirdi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Walace'a talip olan takımların kiralamak istediği belirtilirken, Hannover 96'nın ise bonservisiyle satma fikrine daha sıcak baktığı kaydedildi.

  1. 3.6.2019
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