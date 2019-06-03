Fenerbahçe orta saha için Walace ismini gündemine aldı
Alman basını, Hannover’den ayrılmak isteyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertliler Hannover'e kiralama teklifinde bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Walace'a kanca attı... Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga 1'den düşen Hannover 96'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu ile Benfica, Fenerbahçe ve Atletico Mineiro'nun ilgilendiği belirtildi. Hannover 96'nın geçen yaz Hamburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği sambacı için gelen tekliflere göre kararını vereceği vurgulandı.
KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI
Merkez orta saha ve defansif ön libero olarak forma giyen Walace, Brezilya Milli Takımı'nda 4 kez görev yaptı. Hamburg'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirdi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Walace'a talip olan takımların kiralamak istediği belirtilirken, Hannover 96'nın ise bonservisiyle satma fikrine daha sıcak baktığı kaydedildi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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