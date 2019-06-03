Eljif Elmas İspanya yolcusu!
Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemde olan Eljif Elmas'ın rotası belli oldu. Eljif Elmas büyük ihtimalle yeni sezonda İspanya ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyecek. İspanyol devi, 19 yaşındaki futbolcu için tam 14 milyon Euro (91.5 milyon TL) ödeyecek.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı, kadrosuna katmak için harekete geçti.
- 03.06.2019
- Güncelleme: 03.06.2019 22:18
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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