Eljif Elmas İspanya yolcusu!
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Eljif Elmas İspanya yolcusu!

'den ayrılacağı gündemde olan 'ın rotası belli oldu. Eljif Elmas büyük ihtimalle yeni sezonda ekiplerinden 'de forma giyecek. İspanyol devi, 19 yaşındaki futbolcu için tam 14 milyon Euro (91.5 milyon TL) ödeyecek.

  1. 03.06.2019
  2. Güncelleme: 03.06.2019 22:18
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