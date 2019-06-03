Cahill boşa çıktı
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Cahill boşa çıktı

Cahill boşa çıktı

Cahill boşa çıktı

, 'nin de gündeminde olduğu iddia edilen ve takımdaki sözleşmesi sona eren Gary Cahill ile yollarını ayırdığını açıkladı. Cahill'in 'de kalmak istediği ve 'nın gündeminde olduğu iddia edildi.

2012'de Bolton'dan Maviler'e olan 33 yaşındaki savunmacı, Terry'nin gitmesinin ardından kaptanlık pazubandını takmıştı. 'nin de radarında olan Cahill'in 'de devam etmek istediği ve 'nın gündeminde olduğu ifade edildi.

  1. 3.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cahill boşa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN