Cahill boşa çıktı
Chelsea, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve takımdaki sözleşmesi sona eren Gary Cahill ile yollarını ayırdığını açıkladı. Cahill'in Premier Lig'de kalmak istediği ve Aston Villa'nın gündeminde olduğu iddia edildi.
2012'de Bolton'dan Maviler'e transfer olan 33 yaşındaki savunmacı, Terry'nin gitmesinin ardından kaptanlık pazubandını takmıştı. Fenerbahçe'nin de radarında olan Cahill'in Premier Lig'de devam etmek istediği ve Aston Villa'nın gündeminde olduğu ifade edildi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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