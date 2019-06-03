Cahill boşa çıktı

2012'de Bolton'dan Maviler'e transfer olan 33 yaşındaki savunmacı, Terry'nin gitmesinin ardından kaptanlık pazubandını takmıştı. Fenerbahçe'nin de radarında olan Cahill'in Premier Lig'de devam etmek istediği ve Aston Villa'nın gündeminde olduğu ifade edildi.