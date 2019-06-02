Fenerbahçe'de transfer gündemi (02.06.2019)

ZAJC, 6 MİLYON EURO'YA SATILDI!

Transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın 6 milyon euro'ya bir Rus kulübüne satıldığı ileri sürüldü. Sloven orta saha için bir süredir teklifler olduğu konuşuluyordu ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Devre arasında Empoli'den Kanarya'ya transfer olan 24 yaşındaki Zajc, Süper Lig'de sarılacivertli forma ile 10 maçta 2 gol attı.

ALLAHYAR HEYECANLI

Kanarya'nın bu sezonki ilk transferi Allahyar Sayyadmanesh... İranlı golcü, 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran'da resmen açıklanacak. Bu sezon İran Ligi'nde 15 maçta 2 gol, 2 asist gerçekleştiren genç forvet üstün yetenekleriyle 'geleceğin yıldız adayı' olarak gösteriliyor. Allahyar, Fenerbahçe için şimdiden hazırlıklara başladığını duyurdu.

YOK ARTIK BRAHİMİ!

Yacine Brahimi servet istedi. İşte Cezayirli yıldızın, sarı-lacivertli kulüpten talep ettiği o rakamlar:

Yılda 3 milyon pound net ücret.

3 milyon pound imza parası.

900 bin pound imaj hakkı.

500 bin pound şampiyonluk, 500 bin pound Devler Ligi primi.

Her yıl 4 kez özel jet ile yolculuk imkanı.

Kendisi ve eşine özel araç ile ev giderlerinin karşılanması.

SLİMANİ'YE DESTEK

Cezayir Milli Takımı'na çağrılması eleştiri konusu olan İslam Slimani'ye hocası Djamel Belmadi sahip çıktı. Belmadi, "Slimani çok deneyimli bir oyuncu. Uluslararası tecrübeye sahip. Naidji buna sahip değil. Ben Slimani'ye güveniyorum. İnsanlar Slimani'nin Cezayir için neler yaptığını çabuk unutuyor" dedi.

HEDEF LUKAKU & MOSES

Inter'in başına geçen Conte'nin transferde hedeflerinin Romelu Lukaku ve Victor Moses olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, 3-5-2 sistemine dönmeyi düşündüğü vurgulanırken, kanatta Chelsea'de 2 yıl birlikte çalıştığı Moses'i oynatmayı planladığı ifade edildi. Chelsea, Fenerbahçe ile yaptığı kiralık anlaşmada Moses'i satma hakkına sahip.

ZAPATA HALA LİSTEDE

Milan ile sözleşmesi biten Cristian Zapata gündemdeki yerini koruyor. Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya, Skrtel de giderse Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçecek. Başka teklifler de alan 32 yaşındaki Zapata'dan yönetimin biraz beklemesini istediği gelen haberler arasında...