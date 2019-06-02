Fenerbahçe'de transfer gündemi (02.06.2019) – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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'de gündemi (02.06.2019)

Fenerbahçe'de transfer gündemi (02.06.2019)

'de perdenin kapanmasıyla yeni sezon hazırlıklarına başlayan sil baştan bir kadro kurarak şampiyonluk hedefliyor. İşte sarı-lacivertli ekibin gündemi...

ZAJC, 6 MİLYON EURO'YA SATILDI!
için kaynak arayan 'de Miha Zajc'ın 6 milyon euro'ya bir Rus kulübüne satıldığı ileri sürüldü. Sloven orta saha için bir süredir teklifler olduğu konuşuluyordu ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Devre arasında Empoli'den Kanarya'ya transfer olan 24 yaşındaki Zajc, 'de sarılacivertli forma ile 10 maçta 2 gol attı.

ALLAHYAR HEYECANLI
Kanarya'nın bu sezonki ilk transferi Allahyar Sayyadmanesh... İranlı golcü, 18 yaşını dolduracağı 29 Haziran'da resmen açıklanacak. Bu sezon İran Ligi'nde 15 maçta 2 gol, 2 asist gerçekleştiren genç forvet üstün yetenekleriyle 'geleceğin yıldız adayı' olarak gösteriliyor. Allahyar, Fenerbahçe için şimdiden hazırlıklara başladığını duyurdu.

YOK ARTIK BRAHİMİ!
Yacine Brahimi servet istedi. İşte Cezayirli yıldızın, sarı-lacivertli kulüpten talep ettiği o rakamlar:
Yılda 3 milyon pound net ücret.
3 milyon pound imza parası.
900 bin pound imaj hakkı.
500 bin pound şampiyonluk, 500 bin pound Devler Ligi primi.
Her yıl 4 kez özel jet ile yolculuk imkanı.
Kendisi ve eşine özel araç ile ev giderlerinin karşılanması.

SLİMANİ'YE DESTEK
Cezayir 'na çağrılması eleştiri konusu olan İslam Slimani'ye hocası Djamel Belmadi sahip çıktı. Belmadi, "Slimani çok deneyimli bir oyuncu. Uluslararası tecrübeye sahip. Naidji buna sahip değil. Ben Slimani'ye güveniyorum. İnsanlar Slimani'nin Cezayir için neler yaptığını çabuk unutuyor" dedi.

HEDEF LUKAKU & MOSES
Inter'in başına geçen Conte'nin transferde hedeflerinin ve olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, 3-5-2 sistemine dönmeyi düşündüğü vurgulanırken, kanatta 'de 2 yıl birlikte çalıştığı Moses'i oynatmayı planladığı ifade edildi. Chelsea, Fenerbahçe ile yaptığı kiralık anlaşmada Moses'i satma hakkına sahip.

ZAPATA HALA LİSTEDE
Milan ile sözleşmesi biten Cristian Zapata gündemdeki yerini koruyor. Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya, Skrtel de giderse Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçecek. Başka teklifler de alan 32 yaşındaki Zapata'dan yönetimin biraz beklemesini istediği gelen haberler arasında...

  1. 2.6.2019
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