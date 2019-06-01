Manisaspor'un genci devleri peşine taktı
TFF 3. Lig'e düşen Manisaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Can Kocabaş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in önümüzdeki günlerde genç oyuncu için Ege temsilcisiyle temasa geçeceği öğrenildi.
Maddi sıkıntılar yüzünden tarihinin en zor dönemlerini geçiren ve TFF 3'üncü Lig'e kadar düşen Manisaspor'da 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Can Kocabaş'ın Süper Lig ekiplerinin takibinde olduğu öğrenildi.
Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlıların profesyonel sözleşme imzaladığı Mehmet Can'ın Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in radarına girdiği ifade edildi.
MEHMET CAN KOCABAŞ KİMDİR?
Manisaspor'un U15, U16, U17 ve U19 takımlarında da başarıyla forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu 10 numara pozisyonunda görev yaparken, geçen sezon 2'nci Lig'de 12 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in önümüzdeki günlerde Mehmet Can Kocabaş için Manisaspor'la masaya oturacağı öğrenildi.
- 01.06.2019
- Güncelleme: 01.06.2019 13:38
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Toplam 1
Yorum
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? takımımız çok iyi kadromuz çok iyi ama şampiyon olamıyoruz....bizden istanbul klüplerine gidenler hep şampiyon olabiliyor her ne hikmetse
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Fenerbahçe'ye Fortounis'ten kötü haber!
Toplam 1
Yorum
Serdar Ali başkanım yine ağırdan alıp son dakikaya transferi bırakıyor adamları kaptırıyorsunuz. Takıma ne zaman uyum sağlayacaklar.
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