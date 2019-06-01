Fenerbahçe ve Başakşehir Mehmet Can Kocabaş'ı istiyor
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'un genci devleri peşine taktı

Manisaspor'un genci devleri peşine taktı

TFF 3. Lig'e düşen 'un 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Can Kocabaş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 'den ve 'in önümüzdeki günlerde genç oyuncu için Ege temsilcisiyle temasa geçeceği öğrenildi.

Maddi sıkıntılar yüzünden tarihinin en zor dönemlerini geçiren ve TFF 3'üncü Lig'e kadar düşen 'da 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Can Kocabaş'ın ekiplerinin takibinde olduğu öğrenildi.

Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlıların profesyonel sözleşme imzaladığı Mehmet Can'ın ve 'in radarına girdiği ifade edildi.

MEHMET CAN KOCABAŞ KİMDİR?

Manisaspor'un U15, U16, U17 ve U19 takımlarında da başarıyla forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu 10 numara pozisyonunda görev yaparken, geçen sezon 2'nci Lig'de 12 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in önümüzdeki günlerde Mehmet Can Kocabaş için Manisaspor'la masaya oturacağı öğrenildi.

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 13:38
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