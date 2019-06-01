Kumpasta 5 tahliye
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Kumpasta 5 tahliye

Kumpasta 5 tahliye

şike kumpası davasında ara kararlar açıklandı. Mahkeme tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak 5 ismin tahliyesine karar verdi. avukatı da konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Avukatı Naim Kara, "İyi bir ivme var. Sanıkların hukuka aykırı delilleri dile getirmeleri kısmen yasaklandı. Tahliyeler dava uzadığından tolore edilebilir ama itiraz edeceğiz" derken, davanın bu yıl bitebileceğini söyledi.

SERVET YARDIMCI'YA TEBRİK
Fenerbahçe, 'na seçilen 'yı kutladı. Resmi siteden, "Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Yardımcı'yı tebrik ediyor; yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

KONGRE 16 HAZİRAN'A KALDI
Tüzük tadilini ilişkin ve Olağan toplantıları, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 'a ertelendi. İki kongre de 16 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

  1. 1.6.2019
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