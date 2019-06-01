Kumpasta 5 tahliye

Fenerbahçe Avukatı Naim Kara, "İyi bir ivme var. Sanıkların hukuka aykırı delilleri dile getirmeleri kısmen yasaklandı. Tahliyeler dava uzadığından tolore edilebilir ama itiraz edeceğiz" derken, davanın bu yıl bitebileceğini söyledi.



SERVET YARDIMCI'YA TEBRİK

Fenerbahçe, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı'yı kutladı. Resmi siteden, "Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Yardımcı'yı tebrik ediyor; yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.



KONGRE 16 HAZİRAN'A KALDI

Tüzük tadilini ilişkin Olağanüstü Genel Kurul ve Olağan Mali Genel Kurul toplantıları, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 16 Haziran'a ertelendi. İki kongre de 16 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.