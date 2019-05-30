Penaltı rekoru Fener’le GS’de – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Penaltı rekoru Fener’le GS’de

Penaltı rekoru Fener’le GS’de

'nin son 10 sezonda içinde ile birlikte 'de en çok penaltı kullanan takım olduğu ortaya çıktı.

'nin son 10 sezonda içinde ile birlikte 'de en çok penaltı kullanan takım olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte toplam 61 penaltı atışı kullanırken, bunların 49'unu gole çevirdi. Galatasaray ise 61 penaltıdan 50'sini golle sonuçlandırdı.
  1. 30.5.2019
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