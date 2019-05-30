Niasse bombası! Fenerbahçe ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Niasse bombası! Fenerbahçe ve ... Son dakika haberleri...

Niasse bombası! Fenerbahçe ve Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'de dönemi çalışmaları devam ederken, yeni sezonda santrfor transferi yapacak olan sarı lacivertlilerin gündemine, 'ın da takipte olduğu öne sürülen Niasse geldi.

Fenerbahçe santrfor transferinde Everton'da forma giyen 'ı gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre, Hamza Hamzaoğlu döneminde 'ın da gündeminde yer alan Niasse, Everton'a olduktan sonra burada beklenen performansı gösteremedikten sonra B takıma gönderilmişti. Sonrasında ise sırasıyla Hull City ve Cardiff'e kiralık verilen Oumar Niasse'ın yeni sezonda da kadroda düşünülmemesinin ardından Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı öne sürüldü.

OUMAR NİASSE KİMDİR?

2014 yılında Akhisarspor'dan 5.5 milyon euro değerinde Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Oumar Niasse, Rusya'da sergilediği başarılı performansın ardından 18 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu. Premier Lig'de Everton formasıyla beklenen performansı sergileyemeyen Niasse, önce B takıma gönderildikten sonra ardından sırasıyla Hull City ve Cardiff'e kiralık verildi. Niasse son sezonda Premier Lig'de 18 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı yapamadı.

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  1. 30.05.2019
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