En değerli kulüpler listesinde artık yok – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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En değerli kulüpler listesinde artık yok

En değerli kulüpler listesinde artık yok

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren , en değerli kulüpler listesinden düştü.

KPMG danışmanlık şirketinin Avrupalı futbol klüplerinin piyasa değeri raporunda sarı-lacivertli kulüp, ilk 32 takım arasındaki yerini kaybetti. Mali açıdan zor günler geçiren Kanarya, 'Fener Ol' kampanyası ile yardım toplarken, FFP kriterlerine uymadığı için Yargı Birimi'ne sevk edilmişti.
  1. 30.5.2019
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