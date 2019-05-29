Topal isyan etti
Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı.
Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı. Kırgınlık ve kızgınlıkların yaşanabileceğini belirten yıldız futbolcu, "Yaşanan olayın ardından, 'Gideceğim, vefasızlık' gibi sözleri telaffuz etmedim. Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak" açıklamasında bulundu.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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