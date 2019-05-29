Topal isyan etti – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Topal isyan etti

Topal isyan etti

karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı , 'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı.

karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı , 'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı. Kırgınlık ve kızgınlıkların yaşanabileceğini belirten yıldız futbolcu, "Yaşanan olayın ardından, 'Gideceğim, vefasızlık' gibi sözleri telaffuz etmedim. Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak" açıklamasında bulundu.

  1. 29.5.2019
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