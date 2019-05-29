Topal isyan etti

Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği yönündeki iddialara sert çıktı. Kırgınlık ve kızgınlıkların yaşanabileceğini belirten yıldız futbolcu, "Yaşanan olayın ardından, 'Gideceğim, vefasızlık' gibi sözleri telaffuz etmedim. Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak" açıklamasında bulundu.