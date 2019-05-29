Muriç’te flaş gelişme
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon hücum hattında büyük sıkıntı yaşamıştı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon hücum hattında büyük sıkıntı yaşamıştı. Slimani ile Frey, beklentilerin çok altında kalırken, son haftalarda öne çıkan isimlerden olan Soldado'nun da sözleşmesi sona erdi. Max Kruse ile birlikte forvete iki takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer isim oyuncu olan Vedat Muriç için dün kulübü Çaykur Rizespor'dan açıklama geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiklerini doğrulayıp, "Açıkçası ayrılmasını istemiyoruz ama kendisi gitmek isterse önünü açarız" ifadelerini kullandı
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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