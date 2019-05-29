Muriç’te flaş gelişme – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Muriç’te flaş gelişme

Muriç’te flaş gelişme

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon hücum hattında büyük sıkıntı yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon hücum hattında büyük sıkıntı yaşamıştı. Slimani ile Frey, beklentilerin çok altında kalırken, son haftalarda öne çıkan isimlerden olan 'nun da sözleşmesi sona erdi. Max Kruse ile birlikte forvete iki takviye yapacak olan 'nin gündemindeki diğer isim oyuncu olan Vedat Muriç için dün kulübü 'dan açıklama geldi. ekibinin başkanı Hasan , Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiklerini doğrulayıp, "Açıkçası ayrılmasını istemiyoruz ama kendisi gitmek isterse önünü açarız" ifadelerini kullandı

  1. 29.5.2019
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