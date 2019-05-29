Kabore’den mesaj – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kabore’den mesaj

Kabore’den mesaj

alana da takviye yapacak olan , 'ın da gündeminde olan ile uzun süre temas halindeydi.

alana da takviye yapacak olan , 'ın da gündeminde olan ile uzun süre temas halindeydi. ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki önlibero için menajeri Dmitry , önemli açıklamalar yaptı. İki kulübün de oyuncusunda ısrarcı olduğunu belirten Selyuk, "Acelemiz yok ve zamanımızı kullanacağız. Türk kulüpleri iyi şartlar sunuyor" dedi. Bu arada Beşiktaş'ın 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği Kabore'ye Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro'dan 3 senelik mukavele teklif ettiği iddia edildi

  1. 29.5.2019
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