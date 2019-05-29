İtalya’da Elmas savaşı – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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’da Elmas savaşı

İtalya’da Elmas savaşı

İtalyan ekipleri, için yarışa girdi. , birçok kulübün listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncunun transferinde Inter, ve Lazio'nun ısrarcı davrandığını yazdı.

İtalyan ekipleri, için yarışa girdi. , birçok kulübün listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncunun transferinde Inter, ve Lazio'nun ısrarcı davrandığını yazdı. Haberde, takımlarından ve Tottenham'ın da takipte olduğu belirtildi.

EDİN DZEKO'DAN O SORUYA CEVAP
Roma'nın yıldız ismi , önceki gün 'a gelmişti. ile görüşeceği iddia edilen Boşnak golcünün tatil için 'nin yolunu tuttuğu ortaya çıkmıştı. Ailesiyle 'ya giden Dzeko'nun, "F.Bahçe'ye olacak mısın?" sorusuna cevabı, "Hayır" oldu.

  1. 29.5.2019
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