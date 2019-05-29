İtalya’da Elmas savaşı
İtalyan ekipleri, Eljif Elmas için yarışa girdi. Turkish Football, birçok kulübün listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncunun transferinde Inter, Napoli ve Lazio'nun ısrarcı davrandığını yazdı.
İtalyan ekipleri, Eljif Elmas için yarışa girdi. Turkish Football, birçok kulübün listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncunun transferinde Inter, Napoli ve Lazio'nun ısrarcı davrandığını yazdı. Haberde, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ve Tottenham'ın da takipte olduğu belirtildi.
EDİN DZEKO'DAN O SORUYA CEVAP
Roma'nın yıldız ismi Edin Dzeko, önceki gün İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edilen Boşnak golcünün tatil için Türkiye'nin yolunu tuttuğu ortaya çıkmıştı. Ailesiyle Muğla'ya giden Dzeko'nun, "F.Bahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna cevabı, "Hayır" oldu.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
İtalya’da Elmas savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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