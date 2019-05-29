İstikrar abidesi
Tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Hasan Ali, bu sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran 3 hocanın da vazgeçilmez oldu.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Hasan Ali Kaldırım geldi. Tribünlerin en çok eleştirdiği oyunculardan biri olan Hasan Ali, sarı-lacivertlilerde görev yapan 3 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu. Cocu, Koeman ve Ersun Yanal, bu oyuncuya 31 lig maçında forma verdi. 2 bin 701 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde en çok şans bulan ismi oldu. Hasan Ali en istikrarlı futbolcu unvanını alırken, sezonu 3 gol, 5 de asistle tamamladı. Bu arada ligde 174 dakika sahada kalan Alper Potuk, sezonun hayal kırıklığıydı.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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