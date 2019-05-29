İstikrar abidesi – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri İstikrar abidesi

İstikrar abidesi

İstikrar abidesi

Tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen , bu sezon ’yi çalıştıran 3 hocanın da vazgeçilmez oldu.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Kaldırım geldi. Tribünlerin en çok eleştirdiği oyunculardan biri olan Hasan Ali, sarı-lacivertlilerde görev yapan 3 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu. Cocu, Koeman ve , bu oyuncuya 31 lig maçında forma verdi. 2 bin 701 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde en çok şans bulan ismi oldu. Hasan Ali en istikrarlı futbolcu unvanını alırken, sezonu 3 gol, 5 de asistle tamamladı. Bu arada ligde 174 dakika sahada kalan , sezonun hayal kırıklığıydı.

  1. 29.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstikrar abidesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN