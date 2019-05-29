İstikrar abidesi

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bu sezon öne çıkan isimlerin başında Hasan Ali Kaldırım geldi. Tribünlerin en çok eleştirdiği oyunculardan biri olan Hasan Ali, sarı-lacivertlilerde görev yapan 3 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu. Cocu, Koeman ve Ersun Yanal, bu oyuncuya 31 lig maçında forma verdi. 2 bin 701 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde en çok şans bulan ismi oldu. Hasan Ali en istikrarlı futbolcu unvanını alırken, sezonu 3 gol, 5 de asistle tamamladı. Bu arada ligde 174 dakika sahada kalan Alper Potuk, sezonun hayal kırıklığıydı.