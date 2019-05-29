Fenerbahçe'nin acı günü – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'nin acı günü

Fenerbahçe'nin acı günü

1989-1993 yılları arasında ’nin başkanlığını yapan hayatını kaybetti. Aşık’ın vefatı sarı-lacivertli camiada derin üzüntü yaşattı.

, dün gelen şok bir haberle sarsıldı. 1989-1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan hayatını kaybetti. Vefat camiayı derinden üzdü. Fenerbahçe, Metin Aşık için ilk törenin yarın 14.30'da Dereağzı tesislerinde yapılacağını açıkladı. Eski başkanın cenazesi daha sonra İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başkan , yöneticiler ve futbol takımı teknik direktörü , dün akşam saatlerinde merhum Metin Aşık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DÖNEMİN EFSANE TRANSFERLERİNİ YAPTI
Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır. Onun döneminde takım 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında 'ı 3-2 yenerek 'nı kazanmıştır. Metin Aşık döneminde Veselinovic, , Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Venglos teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur. , , Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti.

İLK AÇIKLAMA KULÜPTEN GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

, 3 BÜYÜKLER VE KASAPOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
(TFF) ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, vefat eden Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık için baş sağlığı mesajı yayımladı. Kulüplerden yapılan açıklamalarda başta Fenerbahçe eski başkanı merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, F.Bahçe camiası, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilekleri iletildi. GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatı dolayısıyla bir baş sağlığı mesajı yayımladı ve sarı-lacivertli camiaya baş sağlığı temennisini iletti.

  1. 29.5.2019
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