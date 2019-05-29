Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe, dün gelen şok bir haberle sarsıldı. 1989-1993 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Metin Aşık hayatını kaybetti. Vefat camiayı derinden üzdü. Fenerbahçe, Metin Aşık için ilk törenin yarın 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde yapılacağını açıkladı. Eski başkanın cenazesi daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başkan Ali Koç, yöneticiler ve futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal, dün akşam saatlerinde merhum Metin Aşık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



DÖNEMİN EFSANE TRANSFERLERİNİ YAPTI

Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır. Onun döneminde takım 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır. Metin Aşık döneminde Veselinovic, Ömer Kaner, Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Venglos teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur. Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti.



İLK AÇIKLAMA KULÜPTEN GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.



TFF, 3 BÜYÜKLER VE KASAPOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, vefat eden Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Metin Aşık için baş sağlığı mesajı yayımladı. Kulüplerden yapılan açıklamalarda başta Fenerbahçe eski başkanı merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, F.Bahçe camiası, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilekleri iletildi. GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatı dolayısıyla bir baş sağlığı mesajı yayımladı ve sarı-lacivertli camiaya baş sağlığı temennisini iletti.