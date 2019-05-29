Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Emre’den İrfan’a: ’ye gel

Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel

Daha önce formasını giydiği ile 1 yıllık anlaşma sağlayan , transferde de kilit rol oynayacak.

Daha önce formasını giydiği ile 1 yıllık anlaşma sağlayan , transferde de kilit rol oynayacak. Tecrübeli futbolcu, 'den takım arkadaşı İrfan Can'ın sarı-lacivertlilere transferi için devreye girdi. Teknik direktör 'ın ısrarcı olduğu genç futbolcuyla sürekli temas halinde olan Emre'nin, "Fenerbahçe ile elde edeceğin başarılar, kariyerin ve hedeflerin için önemli olacak. Bu taraftarın önünde oynamanın farkını anlayacaksın. Fenerbahçe sana, sen de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaksın" dediği öğrenildi.

  1. 29.5.2019
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