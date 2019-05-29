Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Daha önce formasını giydiği Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, transferde de kilit rol oynayacak.
Daha önce formasını giydiği Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, transferde de kilit rol oynayacak. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'den takım arkadaşı İrfan Can'ın sarı-lacivertlilere transferi için devreye girdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu genç futbolcuyla sürekli temas halinde olan Emre'nin, "Fenerbahçe ile elde edeceğin başarılar, kariyerin ve hedeflerin için önemli olacak. Bu taraftarın önünde oynamanın farkını anlayacaksın. Fenerbahçe sana, sen de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaksın" dediği öğrenildi.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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