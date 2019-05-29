Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel

Daha önce formasını giydiği Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu, transferde de kilit rol oynayacak. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'den takım arkadaşı İrfan Can'ın sarı-lacivertlilere transferi için devreye girdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu genç futbolcuyla sürekli temas halinde olan Emre'nin, "Fenerbahçe ile elde edeceğin başarılar, kariyerin ve hedeflerin için önemli olacak. Bu taraftarın önünde oynamanın farkını anlayacaksın. Fenerbahçe sana, sen de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaksın" dediği öğrenildi.