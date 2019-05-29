‘Dünya temiz kalsın’
Fenerbahçe dün resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe dün resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Samsun'da uzun süre kayıp olan Ecrin bebeğin önceki gün cesedinin bulunmasının ardından Türkiye ayaklanırken, sarı-lacivertliler de sessiz kalmadı. Kulübün internet sitesinden, "Bugün Türkiye'de Ecrin değil milyonlar öldü! Çocuklara dokunmayın, dünya temiz kalsın" ifadeleri kullanıldı.
KABUSUN ADI PFDK!
Bu sezon en çok para cezası kesilen kulüplerin başında gelen F.Bahçe yine PFDK sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin Antalyaspor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle kurulu yollandığı belirtildi.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
‘Dünya temiz kalsın’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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