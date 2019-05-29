‘Dünya temiz kalsın’ – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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‘Dünya temiz kalsın’

‘Dünya temiz kalsın’

dün resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

dün resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'da uzun süre kayıp olan Ecrin bebeğin önceki gün cesedinin bulunmasının ardından ayaklanırken, sarı-lacivertliler de sessiz kalmadı. Kulübün internet sitesinden, "Bugün Türkiye'de Ecrin değil milyonlar öldü! Çocuklara dokunmayın, dünya temiz kalsın" ifadeleri kullanıldı.

KABUSUN ADI PFDK!
Bu sezon en çok para cezası kesilen kulüplerin başında gelen F.Bahçe yine sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin maçındaki kötü tezahürat nedeniyle kurulu yollandığı belirtildi.

  1. 29.5.2019
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