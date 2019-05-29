Fenerbahçe dün resmi hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Samsun'da uzun süre kayıp olan Ecrin bebeğin önceki gün cesedinin bulunmasının ardından Türkiye ayaklanırken, sarı-lacivertliler de sessiz kalmadı. Kulübün internet sitesinden, "Bugün Türkiye'de Ecrin değil milyonlar öldü! Çocuklara dokunmayın, dünya temiz kalsın" ifadeleri kullanıldı.

KABUSUN ADI PFDK!

Bu sezon en çok para cezası kesilen kulüplerin başında gelen F.Bahçe yine PFDK sevk edildi. Sarı-lacivertlilerin Antalyaspor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle kurulu yollandığı belirtildi.