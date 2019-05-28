Vedat Muriç'e tek teklif Toulouse’tan
28 Mayıs 2019, Salı
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'e tek teklif Toulouse’tan

Vedat Muriç'e tek teklif Toulouse’tan

’un sportif direktörü Yılmaz Bal, ’nin de listesinde yer alan için sadece Toulouse’tan resmi teklif aldıklarını açıkladı.

Bal, "Bir hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz" dedi. Bal başka görüşmeler de olabileceğini söyledi.

  1. 28.5.2019
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