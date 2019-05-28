Vedat Muriç'e tek teklif Toulouse’tan
Çaykur Rizespor’un sportif direktörü Yılmaz Bal, Fenerbahçe’nin de listesinde yer alan Vedat Muriç için sadece Toulouse’tan resmi teklif aldıklarını açıkladı.
Bal, "Bir hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz" dedi. Bal başka görüşmeler de olabileceğini söyledi.
- 28.5.2019
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Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Vedat Muriç'e tek teklif Toulouse’tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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