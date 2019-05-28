Valbuena imzayı attı
Fenerbahçe'den ayrılan Mathieu Valbuena, Olympiakos ile görüşmek üzere Yunanistan’a gitti.
Yunanıstan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı. 2017'de geldiği F.Bahçe ile 71 maça çıkan ve 12 gol atan Fransız futbolcu, Atina temsilcisinden yıllık 1 milyon 800 bin euro alacak.
- 28.5.2019
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Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
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karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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