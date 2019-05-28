Valbuena imzayı attı

Yunanıstan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı. 2017'de geldiği F.Bahçe ile 71 maça çıkan ve 12 gol atan Fransız futbolcu, Atina temsilcisinden yıllık 1 milyon 800 bin euro alacak.