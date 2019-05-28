Valbuena imzayı attı
28 Mayıs 2019, Salı
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Valbuena imzayı attı

Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe'den ayrılan , ile görüşmek üzere ’a gitti.

Yunanıstan Süper Ligi ekiplerinden , F.Bahçe ile sözleşmesi sona eren 'yı kadrosuna kattı. 2017'de geldiği F.Bahçe ile 71 maça çıkan ve 12 gol atan Fransız futbolcu, Atina temsilcisinden yıllık 1 milyon 800 bin euro alacak.

  1. 28.5.2019
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