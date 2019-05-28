''Reyes’i isteriz''
28 Mayıs 2019, Salı
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''’i isteriz''

''Reyes’i isteriz''

Tigres’in başkanı Miguel Angel , daha önce ‘ilgilenmiyoruz” dediği Diego için bu kez olumlu konuştu.

, şampiyonluk kutlamalarında gelen soruya, " iyi bir oyuncu. Onu transfer etme şansımız olursa, bu konu üzerine çalışırız" yanıtını verdi.

  1. 28.5.2019
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